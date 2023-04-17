Госдеп США осудил приговор Кара-Мурзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оппозиционер и журналист Владимир Кара-Мурза во время видеотрансляции в Московском городском суде, где проходит оглашение приговора

США осуждают вынесение приговора российскому журналисту, публицисту и политику Владимиру Кара-Мурзе (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщили в Госдепартаменте. Ранее его признали виновным в госизмене, распространении фейков о ВС России, а также руководстве нежелательной организацией и приговорили к 25 годам колонии строгого режима.

Господин Кара-Мурза является еще одной мишенью репрессивной кампании российского правительства. Мы вновь призываем к освобождению господина Кара-Мурзы, а также к освобождению более 400 политических заключенных в России, — говорится в заявлении.

В документе также сказано, что Вашингтон подтверждает солидарность со «смелыми защитниками светлого будущего России, несправедливо задержанными»: речь идет в том числе об оппозиционном политике Алексее Навальном и столичного муниципального депутата Илью Яшина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Министерства финансов США ранее сообщило, что Вашингтон ввел санкции в отношении шести граждан РФ, работающих в системе российской юстиции: замминистра юстиции Олега Свириденко, судьи Басманного суда Елены Ленской, судьи Хамовнического районного суда Дианы Мищенко, судьи Московского горсуда Ильи Козлова, следователя по особо важным делам СК Андрея Задачина и директора АНО «Центр содействия развитию гуманитарных экспертиз «Независимый эксперт» Данилы Михеева.

Мосгорсуд 17 апреля приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима, таким образом полностью удовлетворив просьбу гособвинения. Журналисту, арестованному в апреле 2022 года, были предъявлены обвинения по статьям о госизмене, руководстве нежелательной организаций и распространении фейков про российскую армию.

Посол Канады в РФ Элисон Леклер назвала приговор Кара-Мурзе «печальным свидетельством темного поворота», к которому пришла борьба за свободную и демократическую Россию.