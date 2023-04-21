Британия ввела санкции против россиян, причастных к приговору Кара-Мурзе Великобритания ввела санкции против пятерых россиян из-за приговора Кара-Мурзе

Фото: moscowcourts/t.me

Владимир Кара-Мурза

Великобритания ввела санкции против пятерых россиян из-за обвинительного приговора, вынесенного журналисту Владимиру Кара-Мурзе (внесен Минюстом в список иноагентов), говорится в сообщении, опубликованном на сайте британского МИД. Ограничения затронули судью Елену Ленскую, двоих следователей по делу журналиста и двоих сотрудников ФСБ России.

Обращение России с Владимиром Кара-Мурзой и его осуждение в очередной раз демонстрируют полное неуважение к основным правам человека. Сегодня к пяти лицам, связанным с его делом, были применены санкции. Это отправляет четкий сигнал о том, что Великобритания не потерпит такого обращения с одним из своих граждан, — утверждает глава МИД Джеймс Клеверли.

17 апреля Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене, распространении фейков о российской армии и руководстве организацией, деятельность которой признана нежелательной в РФ.

После вынесения приговора послы США и Великобритании Линн Трейси и Дебора Броннерт призвали власти РФ освободить Кара-Мурзу. Лондон потребовал предоставить консульский доступ к журналисту.

МИД России заявил британскому послу решительный протест.