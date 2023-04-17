Латвия ответила санкциями на приговор Кара-Мурзе Латвия запретила въезд 10 россиянам, связанным с делом Кара-Мурзы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оппозиционер и журналист Владимир Кара-Мурза во время видеотрансляции в Московском городском суде, где проходит оглашение приговора

Латвия запретила въезд на свою территорию 10 гражданам России, связанным с делом оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщил глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс. Он призвал ЕС к введению новых рестрикций против Москвы из-за дела журналиста, сообщает Delfi.

Ввиду абсурдного и бесчеловечного судебного процесса против Кара-Мурзы министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принял решение включить 10 лиц, которые несут коллективную ответственность за преследование Кара-Мурзы, в список нежелательных лиц для Латвийской Республики, — говорится в заявлении МИД.

Мосгорсуд 17 апреля приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима, таким образом полностью удовлетворив просьбу гособвинения. Журналисту, арестованному в апреле 2022 года, были предъявлены обвинения по статьям о госизмене, руководстве нежелательной организаций и распространении фейков про российскую армию.

Посол Канады в РФ Элисон Леклер назвала приговор Кара-Мурзе «печальным свидетельством темного поворота», к которому пришла борьба за свободную и демократическую Россию.