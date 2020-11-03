Евросоюз раскритиковал решение Конституционного суда Украины

https://static.news.ru/photo/248e9290-1e06-11eb-832d-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine

Решение Конституционного суда Украины о незаконности электронного декларирования доходов чиновников нарушает принятые Киевом международные обязательства.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, передаёт ТАСС. Европейские дипломаты подчеркивают, что решение КС Украины может сорвать планы по выделению Киеву макрофинансовой помощи в объёме €1,2 млрд и ставит под угрозу безвизовый режим.

В ЕС призвали Украину срочно отменить решение суда и поприветствовали действия украинского президента Владимира Зеленского по блокированию инициативы КС. Евросоюз также советует Киеву «стабилизировать статус Национального агентства по противодействию коррупции» (НАПК).

Обширная судебная реформа необходима на Украине, и ЕС готов подержать наших партнёров в этом деле, — говорится в заявлении евродипломатов.

Зеленский представил на рассмотрение Верховной рады законопроект о роспуске КС, после того как суд признал противоречащим конституции закон «О противодействии коррупции». Среди прочего судьи поставили под вопрос полномочия НАПК получать, проверять, публиковать декларации, контролировать образ жизни субъектов декларирования. При этом НАПК в настоящее время изучает неточности в декларациях трёх судей КС.

Как передавал NEWS.ru, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук подверг жёсткой критике попытки Зеленского распустить Конституционный суд.