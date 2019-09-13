https://static.news.ru/photo/ac65899c-d552-11e9-9528-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейский союз продлил индивидуальные санкции против Российской Федерации. Они будут действовать до 15 марта 2020 года.

Документ подразумевает заморозку активов и ограничение на поездки. В настоящий момент они распространяются на 170 физических и 44 юридических лица, говорится в сообщении Совета ЕС .

Совет продлил ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины ещё на шесть месяцев, до 15 марта 2020 года, — сказано на официальном сайте организации.

Экономические санкции против отдельных секторов экономики РФ действуют до 31 января 2020 года. Ограничительные меры «в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, ограниченные территорией Крыма и Севастополя», будут работать до 23 июня 2020 года.

Ранее News.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов ряда зарубежных стран. Общаясь с официальным представителем Эстонии Каймо Кууском, лидер поблагодарил Таллин за непризнание российских паспортов, которые выдаются украинцам в Донбассе.