Евросоюз призвал США остаться в Договоре по открытому небу

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель призвал руководство Соединённых Штатов отказаться от намерения выйти из международного Договора по открытому небу.
Боррель подчеркнул, что вместе с тем требует безусловного выполнения договора Россией, претензиями к действиям которой мотивировал решение американский президент Дональд Трамп.
Выход из договора — это не решение для того, чтобы снять проблемы с применением договора другой стороной. Продолжая призывать Россию немедленно вернуться к полному выполнению договора, я призываю США пересмотреть их решение, — цитирует Борреля ТАСС.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности обратился ко всем участникам Договора по открытому небу.
Как писал NEWS.ru, 21 мая Трамп анонсировал скорый выход США из международного договора, обвинив Россию в нарушении его условий. Российский МИД заявил, что Москва, в свою очередь, недовольна исполнением договора американской стороной.
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