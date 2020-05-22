Евросоюз призвал США остаться в Договоре по открытому небу

https://static.news.ru/photo/fd6f0eb0-9c64-11ea-961b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Landemard/Global Look Press

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель призвал руководство Соединённых Штатов отказаться от намерения выйти из международного Договора по открытому небу.

Боррель подчеркнул, что вместе с тем требует безусловного выполнения договора Россией, претензиями к действиям которой мотивировал решение американский президент Дональд Трамп.

Выход из договора — это не решение для того, чтобы снять проблемы с применением договора другой стороной. Продолжая призывать Россию немедленно вернуться к полному выполнению договора, я призываю США пересмотреть их решение, — цитирует Борреля ТАСС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности обратился ко всем участникам Договора по открытому небу.

Как писал NEWS.ru, 21 мая Трамп анонсировал скорый выход США из международного договора, обвинив Россию в нарушении его условий. Российский МИД заявил, что Москва, в свою очередь, недовольна исполнением договора американской стороной.