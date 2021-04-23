Евросоюз потребовал от России открыть часть акватории Чёрного моря

Бывший президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает добрым знаком отвод российских войск от границы Украины. Он заявил, что эскалация снижается. Слова политика приводит «4 канал».

Я приветствую позицию России, которая отводит свои войска, чтобы снизить напряжение. Это добрый знак к тому, что эскалация постепенно снижается и Украина в большей безопасности, чем до этого, но говорить,...