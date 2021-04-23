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Европа

Евросоюз потребовал от России открыть часть акватории Чёрного моря

14:38, 23 апреля 2021

Европейский Союз призвал Россию пересмотреть своё решение по закрытии части акватории Чёрного моря и ограничении доступа в воздушное пространство в районе полуострова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

Решение Российской Федерации закрыть отдельные районы Чёрного моря до 31 октября и ограничить доступ в воздушное пространство над нелегально аннексированным Крымом является дальнейшим нарушением международных норм и дестабилизирует ситуацию в регионе. Мы призываем Россию отменить эти решения, — говорится в сообщении.

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