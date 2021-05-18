Евросоюз откроет границы для вакцинированных от коронавируса туристов

Страны ЕС решили разрешить въезд на территорию Европы полностью вакцинированным от коронавирусной инфекции туристам. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на источники.
Не уточняется, какими конкретно вакцинами
С июня в ЕС может начать действовать система сертификатов о вакцинации. Документы будут выдаваться тем, кто переболел COVID-19 либо имеет антитела, вакцинировался, или в случае, если человек имеет взаимно признанный тест о том, что не заражён коронавирусом.
3 мая в Еврокомиссии
Ранее вице-президент Российского союза туристической индустрии Юрий Барзыкин допустил, что предстоящим летом россияне смогут полететь в Австрию, Германию и Италию. Он пояснил, что названные страны смогут впустить туристов из РФ после того, как вакцина «Спутник V» будет одобрена в Евросоюзе.