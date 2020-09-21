Евросоюз отказался отзывать посла из Белоруссии

https://static.news.ru/photo/59e06582-fc18-11ea-8a4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не будет отзывать своего посла из Минска. По его словам, отказ признать победу Александра Лукашенко на президентских выборах не означает отзыва дипломата.

Он провёл аналогию с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро: ЕС также не признаёт его легитимность, однако он также контролирует администрацию, правительство и территорию. Дипломат отметил, что непризнание демократической легитимности не означает непризнание реального положения дел, передаёт РИА Новости.

Эта ситуация (в Белоруссии — NEWS.ru.) сопоставима с той, что сложилась в Венесуэле. Мы не признаём легитимность Мадуро как президента Венесуэлы по соображениям демократии, и по тем же соображениям мы не признаем демократическую легитимность Лукашенко, поскольку выборы, на наш взгляд, не настоящие, — подчеркнул он.

Боррель добавил, что ЕС по-разному сотрудничает с демократически избранными правителями и политиками, взявшими власть другими путями. При этом в Белоруссии продолжат работу как представительство ЕС, так и представительства стран-участниц.

Но отношения будут ограничены, внешнеполитическая служба и комиссия работают над этим, над пересмотром этих отношений, — сказал он.

Изменения также коснутся программы «Восточное партнёрство» и начнутся после того, как Лукашенко «начнёт свой новый мандат», который основан на сфальсифицированных выборах.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Как ранее писал NEWS.ru, Европарламент не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии, так как они были проведены «с вопиющим нарушением всех международных стандартов», и не признаёт Александра Лукашенко президентом республики в связи с истечением срока его полномочий 5 ноября.