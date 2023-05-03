Евросоюз одобрил передачу €1 млрд на боеприпасы для Украины

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Послы Евросоюза одобрили передачу Украине €1 млрд из Европейского фонда мира (European Peace Facility) на боеприпасы для Украины, говорится в Twitter шведского председательства в Совете ЕС. Фонд был создан в 2021 году для финансирования трат военного и оборонного характера.

Послы ЕС утвердили решение по мерам поддержки в рамках Европейского фонда мира, чтобы поддержать ВСУ выделением €1 млрд на совместные закупки боеприпасов и ракет, — говорится в сообщении.

3 мая стало известно, что в Еврокомиссии начали разрабатывать пакет документов по ускоренной милитаризации экономики Евросоюза. Предполагается, что в результате одним из приоритетных направлений экономического развития наряду с зеленой энергетикой станет производство боеприпасов и вооружений.

13 апреля Совет ЕС утвердил выделение €1 млрд из Европейского фонда мира для предоставления обещанных Украине боеприпасов. Эта мера позволит Евросоюзу возместить странам-членам стоимость боеприпасов, переданных Киеву из существующих запасов или за счет изменения приоритетов существующих заказов с 9 февраля по 31 мая 2023 года.