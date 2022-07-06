Евросоюз может ввести санкции на российское золото Евросоюз рассмотрит эмбарго на золото из России в рамках седьмого пакета санкций

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Евросоюз рассматривает возможность введения запрета на импорт российского золота в рамках подготовки седьмого пакета санкций, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель. Однако, по его словам, которые приводит ТАСС, главным приоритетом для ЕС должно оставаться полное исполнение всеми странами уже введенных рестрикций.

Работа над санкциями продолжается. Совместно с нашими партнерами из Группы семи мы изучаем ограничения против российского золота, — заявил Мишель.

Он добавил, что идея о введении запрета на покупку российского золота активно обсуждалась на саммите G7 в конце июня. ЕС в настоящее время ищет новые возможности для продолжения санкционной войны с Россией, заключил он.

Накануне глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что выход из зависимости от российских энергоносителей создал серьезные трудности для большинства стран Евросоюза и европейских компаний. Он напомнил, что в начале июня лидеры ЕС приняли шестой пакет санкционных ограничений против России, предусматривающий сокращение поставок нефти из РФ на 90% к концу текущего года. Вдобавок к этому страны Европы также «стремительно» сокращают импорт российского газа. По мнению Борреля, эти действия поэтапно «освобождают» ЕС от нефтегазовой зависимости, которая сковывала политический выбор лидеров союза.