https://static.news.ru/photo/64d17e00-4cf9-11ea-ab7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи совместно с украинским премьер-министром Алексеем Гончаруком прокомментировал работу над Соглашением о свободной торговле Украины и Европейского союза. По его словам, в планах ЕС есть пересмотр договора.

Он рассчитывает, что подготовительная работа по этому решению будет завершена к концу 2020 года, передаёт ТАСС. Это позволит провести необходимые переговоры и подписать бумаги как можно быстрее.

В наших планах — пересмотр Соглашения о свободной торговле Украины с ЕС. Мы планируем сделать всю подготовительную работу в этом году, чтобы быстрее провести переговоры и подписать документы, — сказал он.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что в стране погибает промышленность. По его словам, цифры о промышленном производстве на Украине показывают падение впервые с 2015 года.