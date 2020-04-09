Евросоюз 23 апреля проведёт саммит по выходу из рецессии

Лидеры стран, входящих в состав Европейского союза, 23 апреля проведут видеоконференцию. Саммит будет посвящён вопросу восстановления экономики ЕС, сильно пострадавшей от пандемии коронавируса, сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
Настало время заложить основу для мощного экономического восстановления. Этот план должен перезапустить нашу экономику, одновременно способствуя экономической конвергенции в ЕС, — сказано в заявлении политика.
I will call a videoconference with #EUCO members on April 23, 2020.
With @vonderleyen working on Roadmap & Action Plan to ensure the well-being of Europeans and bring #EU back to growth based on a green and digital strategy.
9 апреля совет министров финансов зоны евро согласовал план поддержки европейской экономики в условиях коронавирусного кризиса. Рецессия начнётся в течение двух недель, и к этому моменту будет запущена программа объёмом €540 млрд, писал NEWS.ru.