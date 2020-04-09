Евросоюз 23 апреля проведёт саммит по выходу из рецессии

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Евразийский межправительственный совет во время совещания принял пакет документов, направленных на поддержку экономики и борьбу с коронавирусом нового типа (COVID-19), одобренных во время внеочередных заседаний Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Полагаем что эти две задачи — борьба с инфекцией и поддержка экономики — в этих условиях чрезвычайно важны и должны решаться в комплексе, — приводит ТАСС слова глава коллегии ЕЭК...