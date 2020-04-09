Европа

Евросоюз 23 апреля проведёт саммит по выходу из рецессии

15:26, 10 апреля 2020
Фото: pixabay.com

Лидеры стран, входящих в состав Европейского союза, 23 апреля проведут видеоконференцию. Саммит будет посвящён вопросу восстановления экономики ЕС, сильно пострадавшей от пандемии коронавируса, сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Настало время заложить основу для мощного экономического восстановления. Этот план должен перезапустить нашу экономику, одновременно способствуя экономической конвергенции в ЕС, — сказано в заявлении политика.

9 апреля совет министров финансов зоны евро согласовал план поддержки европейской экономики в условиях коронавирусного кризиса. Рецессия начнётся в течение двух недель, и к этому моменту будет запущена программа объёмом €540 млрд, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях