ЕС запускает план поддержки экономики на €540 млрд

https://static.news.ru/photo/eb77b20c-7aae-11ea-b1e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еврогруппа (совет министров финансов зоны евро) согласовала план поддержки европейской экономики в условиях пандемии коронавируса. Рецессия начнётся в течение двух недель, и к этому моменту сообщество запустит согласованную 9 апреля программу объёмом €540 млрд.

Об этом заявил председатель Еврогруппы Мариу Сентену по итогам расширенной видеоконференции, сообщает ТАСС.

Видеоконференция Еврогруппы завершилась под аплодисменты министров, — отметил Сентену.

Он добавил, что €100 пойдут на поддержку занятости, €200 млрд — на поддержку бизнеса и еще €240 млрд — на защиту от дефолтов отдельных стран сообщества.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Европа оказалась готова к наступившему экономическому кризису хуже Африки. Об этом рассказывается в докладе Африканского союза. В документе отмечается, что возможный спад ВВП на Чёрном континенте оказался гораздо ниже, чем в большинстве стран Старого света. По мнению авторов доклада, существует два возможных сценария развития событий: реалистичный и пессимистичный.