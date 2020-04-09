Европа была готова к кризису хуже Африки

https://static.news.ru/photo/13f03f7e-7a0f-11ea-8347-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европа оказалась готова к наступившему экономическому кризису хуже Африки. Об этом рассказывается в докладе Африканского союза.

В документе отмечается, что возможный спад ВВП на Чёрном континенте оказался гораздо ниже, чем в большинстве стран Старого света, сообщает CNBC.

По мнению авторов доклада, существует два возможных сценария развития событий: реалистичный и пессимистичный. Согласно реалистичному, общеконтинентальный ВВП в Европе по итогам 2020 года снизится на 0,8%. В пессимистичном варианте указан спад на 1,1%. Рост африканского ВВП по итогам года должен составить 3,4%. Об этом говорится в прогнозе Африканского банка развития, который был составлен ещё до начала пандемии коронавируса.

В качестве основной причины относительно низкого ущерба для Африки называется небольшое число заражённых коронавирусом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евросоюз, став одним из главных очагов распространения COVID-19, пытается выработать единую стратегию поддержки государств объединения в посткоронавирусный период. Из наиболее пострадавших Италии и Испании раздаются призывы разработать новый «план Маршалла» по оказанию финансовой помощи. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает — ключевую роль в нём должен сыграть новый семилетний бюджет ЕС.