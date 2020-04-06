Евросоюз, став одним из главных очагов распространения COVID-19 (больше 650 тысяч случаев), пытается выработать единую стратегию поддержки государств объединения в посткоронавирусный период. Из наиболее пострадавших Италии и Испании раздаются призывы разработать новый «план Маршалла» по оказанию финансовой помощи. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает — ключевую роль в нём должен сыграть новый семилетний бюджет ЕС. Однако большинство стран союза не может ждать 2021 года, помощь им нужна сейчас.

Нам нужен план Маршалла для Европы. Необходимо инвестировать миллиарды евро сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем, — отметила председатель ЕК в своей статье для Welt am Sonntag и добавила, что Европа скоро вновь «будет стоять на ногах».

Руководство объединения настроено на то, чтобы повторить послевоенный успех экономического восстановления стран Европы. Выдвинутый в 1948 году план американского госсекретаря Джорджа Маршалла подразумевал выделение $13 млрд для 17 европейских стран. Эти деньги пошли не только на восстановление экономики, но и на модернизацию промышленности государств и устранение существующих торговых барьеров. Но теперь Европе придётся самой искать деньги на борьбу с последствиями пандемии.

Урсула фон дер Ляйен Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

Для реализации нового «плана Маршалла» глава ЕК рассчитывает в очередной раз пересмотреть семилетний бюджет ЕС, согласование которого из-за Brexit затянулось на многие месяцы. По её словам, его основные приоритеты должны сохраниться, но быть скорректированы с учётом ситуации с распространением коронавируса.

Некоторые говорят о плане Маршалла. Европейский бюджет должен стать тем планом Маршалла, который мы выработаем все вместе, — сказала она.

Однако бюджет формируется на период с 2021 по 2028 год, в то время как помощь странам для перезапуска экономики понадобится уже в ближайшие месяцы. Поэтому Урсула фон дер Ляйен 1 апреля выступила с инициативой создать «инструмент солидарности» SURE, в рамках которого будут выделены €100 млрд на поддержку рынка труда. Предполагается, что эти деньги пойдут на обеспечение кредитов «на хороших условиях» нуждающимся странам Евросоюза. Деньги также будут направлены на поддержку предприятий и выплаты их сотрудникам. По мнению главы ЕК, данная схема позволит сохранить миллионы рабочих мест и убережёт от банкротства множество компаний. По её словам, выделение Еврокомиссией такой большой суммы возможно за счёт гарантий поддержки стран ЕС на €25 млрд.

Он (новый механизм SURE. — NEWS.ru) поможет странам, которые больше других пострадали, к примеру, Италии и Испании, но его использование будет гарантировано всеми странами ЕС. Это необходимо, чтобы экономический двигатель Европы заработал без промедления, — сказала фон дер Ляйен.

Рассмотрение инициативы по созданию нового механизма запланировано на 7 апреля, однако, как пишет Politico, план главы Еврокомиссии вызывает сомнения.

Главная причина — он может создать прецедент: менее обеспеченные страны — вечные должники с плохой финансовой историей — захотят воспользоваться возможностью для решения проблем безработицы за счёт доступных кредитов.

Kostis Ntantamis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По данным издания, бОльшую поддержку в рядах членов ЕС находит другая и уже существующая инициатива — о задействовании Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ). Этот инструмент был опробован на фоне кризиса суверенной задолженности зоны евро в период с 2010 по 2014 год. Тогда при помощи кредитов из средств ЕСМ дефолта удалось избежать Греции, Испании, Португалии, Кипру и Ирландии. Особенность этого механизма в том, что деньги можно получить только в обмен на согласие соблюдать жёсткие требования, по которым странам-кредиторам необходимо урезать свои расходы на социальные программы и одновременно вводить новые налоги. В итоге можно привести дефицитные бюджеты государств к профициту и, следовательно, создать условия, при которых они смогут расплатиться по долгам.

В ситуации с коронавирусом предлагается реализовать именно такую схему: все государства ЕС должны будут гарантировать займы, а условия получения кредитов станут одинаковыми для всех — сейчас богатые страны, в том числе Германия, могут получить кредиты на более выгодных условиях. Временной период, за который должникам надо будет расплатиться, ограничат сроком от 5 до 10 лет, а объём кредитной линии для стран — членов ЕС может достигать 2% национального ВВП.

Принципиальное отличие от плана фон дер Ляйен заключается в том, что в случае невозможности расплатиться по кредиту страну-должника будут ждать вынужденные реформы по образцу 2010–2014 годов. Этот пункт вызывает особую критику со стороны Италии и наоборот — поддержку в обеспеченных странах, на плечи которых вновь ляжет финансовое бремя локомотива для помощи союзникам.