Европейский регулятор рекомендует продолжить использование AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/8740b736-8285-11eb-a90e-96000091f725_660.jpg Фото: CTK Photo/Slavomir Kubes/Global Look Press

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) отреагировало на решение нескольких стран о приостановке вакцинации препаратом от компании AstraZeneca из-за случая со смертью в Дании. Регулятор рекомендовал государствам сообщества продолжить использование медикамента.

В ЕМА отметили, что связь между смертельным случаем и вакцинацией не доказана.

Позиция Комитета по оценке рисков фармнадзора EMA заключается в том, что преимущества вакцины по-прежнему перевешивают её риски и вакцину можно продолжать вводить, пока продолжается расследование случаев тромбоэмболических событий, — говорится на сайте регулятора.

Там отмечается, что комитет уже рассматривает все случаи образования тромбов и других осложнений после введения препарата. При этом число возникновения тромбов не превышает их число в популяции людей, не поставивших прививку: во всём Евросоюзе было зафиксировано 30 таких случаев на почти 5 млн получивших вакцину.

Вакцина от AstraZeneca по технологии создания имеет значительное сходство с российским препаратом «Спутник V». Использование вакцины приостановили в Дании, Норвегии, Исландии и Италии. Основанием для этого послужили сообщения о том, что у пациентов после прививок образуются тромбы, писал NEWS.ru.