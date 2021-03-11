Применение вакцины AstraZeneca приостановили в Исландии

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Исландия пополнила число стран, в которых временно прекратили прививать население от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Соответствующее решение было принято властями из-за сообщений о тромбах у привившихся пациентов, в том числе одном смертельном случае в Дании.

В Исландии временно приостанавливается вакцинация препаратом от AstraZeneca, — цитирует ТАСС сообщение директората здравоохранения.

Там уточнили, что в самой Исландии случаев возникновения тромбов у пациентов после вакцинации не зафиксировано.

Ранее использование вакцины приостановили в Дании и Норвегии. В Норвежском институте здравоохранения пояснили, что связь между смертью человека в Дании и действием вакцины не доказана. Применение препарата прекращено в целях предосторожности. Позднее стало известно, что прививки вакциной AstraZeneca из-за подозрений на образование тромбов прекратили в Италии.

Как писал NEWS.ru, использование одной партии вакцины AstraZeneca приостановили в Австрии из-за смерти двух медсестёр. При этом в Федеральном офисе безопасности в здравоохранении (BASG) отметили, что доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией нет. Согласно данным соцопроса, который проводился в январе, жители страны в большей степени доверяют российской вакцине против коронавируса «Спутник V», чем препарату от компании AstraZeneca.