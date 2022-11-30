В ЕС призвали бизнес отдать излишки запчастей Украине Энергетики ЕС попросили компании помочь Киеву запчастями

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Директор секретариата Энергетического сообщества Юго-Восточной Европы Артур Лорковски обратился к европейским компаниям с призывом срочно поддержать Киев излишками запчастей, пишет Euronews. По его словам, украинской стороне необходимо много оборудования, но его трудно найти на европейском рынке из-за различий в технических стандартах.

Был создан фонд, чтобы облегчить пожертвования от фирм для финансового участия в процессе закупки таких товаров на европейском рынке, чтобы эти специфические детали могли быть произведены европейскими компаниями, — заявил Лорковски.

Он добавил, что Киев нуждается в запчастях, которые пригодятся для восстановления разрушенной энергетической системы. По его словам, Украина получает через объединенные сети энергию из ЕС. Однако в связи с разных уровнем напряжения для передачи электроэнергии требуется размещение больших силовых трансформаторов на границе.

Лорковски рассказал, что в фонд к настоящему моменту перечислили примерно €32 млн.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО в Бухаресте сообщил, что страна решила закупить оборудование для поддержания энергетической безопасности Украины. В пакет помощи войдут распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, разрядники перенапряжения, разъединители, оборудование и топливо для резервной работы украинских электростанций.