Европейские эксперты оценили нанесенный инфраструктуре Украины ущерб Эксперты из Нидерландов и Чехии оценили нанесенный инфраструктуре Украины ущерб

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Группа экспертов из Нидерландов и Чехии завершила шестинедельную миссию на Украине по сбору доказательств ущерба, нанесенного объектам критически важной и гражданской инфраструктуры. Их поездка на восток и юг страны состоялась в рамках расследования Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что Нидерланды в третий раз отправляли на Украину экспертов, помогающих в расследовании предполагаемых военных преступлений. Впервые им помогали специалисты из Чехии. Подполковник Мод Дрох, возглавлявшая миссию, не стала рассказывать агентству о деталях работы на Украине.

Наша цель — осудить тех, кто больше всего ответственен за эти военные преступления. Мы ищем не тех, кто что-то сделал, а крупных игроков, — пояснила Дрох.

Она добавила, что на Украине работали 45 следователей, часть которых служит в Королевской военной полиции Нидерландов.

Расследование военных преступлений и преступлений против человечности на Украине прокуратура МУС в Гааге начала 2 марта 2022 года.

Ранее NBC News сообщил, что Пентагон препятствует передаче в МУС данных о возможных «военных преступлениях России» на Украине. Предположительно, Пентагон опасается проблем для американских военных из-за сотрудничества с МУС.