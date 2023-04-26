Европейская страна ввела санкции против Патриарха Кирилла Правительство Чехии ввело санкции против патриарха Кирилла

Правительство Чехии ввело санкции против Патриарха московского и всея Руси Кирилла, сообщило сетевое издание České noviny. Отмечается, что Кирилл оказался в санкционном списке из-за поддержки спецоперации.

Это решение сегодня одобрило правительство страны. Для патриарха это означает, например, запрет на въезд в Чехию или заморозку любого имущества в республике, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Чехии было возбуждено 95 уголовных дел в отношении граждан, в действиях которых полиция усмотрела поддержку российской спецоперации на Украине. Обвинения предъявлены 67 фигурантам.

В Генпрокуратуре Чехии предупредили жителей страны, что публичное одобрение на демонстрациях или в социальных сетях действий РФ на Украине или поддержка российского руководства могут рассматриваться как одобрение преступления, отрицание или попустительство преступлению, а также оправдание геноцида. Глава ведомства Игор Стржиж уточнил, что виновные в этих преступлениях могут быть привлечены к ответственности по двум статья УК страны, предусматривающим лишение свободы на срок до трех лет.