В Чехии возбудили 95 дел в связи с поддержкой СВО на Украине

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В Чехии возбуждено 95 уголовных дел в отношении граждан, в действиях которых полиция усмотрела поддержку российской спецоперации на Украине, сообщает портал irozhlas.cz. Обвинения предъявлены 67 фигурантам.

С начала спецоперации мы возбудили 95 уголовных дел. В этих случаях мы действительно знаем, что было совершено уголовное преступление, — рассказал порталу пресс-секретарь полиции Ондржей Моравчик.

В Генпрокуратуре Чехии предупредили жителей страны, что публичное одобрение на демонстрациях или в социальных сетях действий РФ на Украине или поддержка российского руководства могут рассматриваться как одобрение преступления, отрицание или попустительство преступлению, а также оправдание геноцида. Глава ведомства Игор Стржиж уточнил, что виновные в этих преступлениях могут быть привлечены к ответственности по двум статья УК страны, предусматривающим лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что власти Чехии намерены признать Россию и Китай угрозами национальной безопасности. В МИД и Минобороны страны ведется работа над документами, определяющими стратегии безопасности и обороны Чехии. В них РФ и КНР будут поставлены в один ряд с терроризмом как самые большие угрозы для республики.