Опрос: европейцы стали меньше доверять вакцине от AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/05bef5ec-8af0-11eb-98a0-96000091f725_660.jpg Фото: Daniel Tsang/Global Look Press

Доверие к вакцине от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca у жителей европейских стран значительно снизилось. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведённого британской исследовательской организацией YouGov.

Кризис доверия проявился на фоне череды сообщений о возможных осложнениях у людей и о смертельных случаях после вакцинации, что повлекло за собой приостановку использования препарата в ряде стран.

Меньше доверять AstraZeneca стали во Франции, Германии, Испании и Италии. Граждане этих стран считают применение препарат рискованным. Так, например, в феврале безопасной вакцину считали 43% немцев, а небезопасной — 40%. Теперь же только 32% называют вакцину безопасной, а противоположного мнения придерживаются 55% опрошенных.

Во Франции уже в феврале вакцину от AstraZeneca безопасной называли только 33%, сейчас ей доверяют ещё меньше людей — 23%. Количество тех, кто связывает с её применением риски, с 43% феврале увеличилось до 61% в марте.

В Италии и Испании опрошенные ранее считали препарат безопасным — 54% и 59% соответственно). В марте эти показатели упали до 36% и 38%, в обоих случаях опрошенные скорее считают его небезопасной — 43% и 52% соответственно, передаёт РИА Новости.

Лишь в Британии респонденты практически не изменили своего отношения к вакцине. 77% верят в её безопасность, в феврале так считали 81% респондентов.

В марте к исследованию также присоединились Швеция и Дания. В Швеции препарат скорее считают безопасной 43%, небезопасной — 34%. В Дании это соотношение составляет 42% на 42%. При этом важным нюансом является то, что в обоих случаях вакцину от AstraZeneca считают менее безопасной, чем альтернативы от Pfizer и Moderna.

Опрос проводился с 15 по 18 марта. В нем приняли участие 1672 британца, 2024 немца, 1022 француза, 1016 итальянцев, 1050 испанцев, 1004 датчанина и 1017 шведов.

18 марта Европейское агентство лекарственных средств признало препарат AstraZeneca эффективным. В организации отметили, что преимущества от его использования перевешивают риски. Сразу же после заявления ЕМА о возобновлении вакцинации сообщили в Германии, Франции, Италии, Португалии, Испании, Словении и Нидерландах. При этом по-прежнему воздерживаются от применения препарата в Болгарии, Дании, Индонезии, Ирландии, Конго, Норвегии, Румынии, Таиланде и в некоторых других странах.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила AstraZeneca запретом экспортировать её вакцину от коронавируса из Евросоюза в другие государства. Это связано с тем, что компания приняла решение сократить поставки в страны ЕС.