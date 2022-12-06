Европейцам описали худший сценарий энергокризиса Bloomberg: несколько градусов Цельсия отделяют Европу от отключений электричества

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несколько градусов Цельсия или безветренных дней отделяют Европу от отключений электроэнергии, полагает обозреватель Bloomberg Хавьер Блас. По его мнению, это связано с напряжением на энергетических рынках.

Проблема в том, что энергетические рынки настолько напряжены, что всего несколько градусов по Цельсию или безветренных дней отделяют Европу, столкнувшуюся с отключением электроэнергии, с достаточным количеством энергии, чтобы пережить зиму, — пишет Блас.

Обозреватель считает, что локальные отключения электроэнергии «весьма вероятны» во Франции, Финляндии, Ирландии и Швеции.

Блас указал на то, что некоторые эксперты ожидают Dunkelflaute — «темную депрессию, период с небольшим количеством солнечной и ветровой электроэнергии и высоким спросом из-за низких температур». Обозреватель пишет, что подобный сценарий может начать реализовываться на этой или следующей неделе, а значит, сетевые операторы попросят жителей сократить потребление, чтобы избежать отключений электроэнергии.

Кроме того, Бласа беспокоят субсидии. Обозреватель считает, что они не могут длиться вечно, а значит, становятся долгом, «который придется покрыть за счет будущего повышения налогов».

Реальность такова: цены на энергию остаются чрезвычайно высокими, континент находится во власти погоды, стоимость субсидий растет неустойчивыми темпами, а компании предупреждают о деиндустриализации, — констатировал обозреватель.

Ранее Welt сообщала, что немецкие предприниматели и экономисты предупредили, что в условиях захлестнувшего ФРГ энергетического кризиса бизнес-модель страны испытывает огромные трудности. Отмечалось, что многие компании рассматривают варианты переноса своих предприятий и производственных мощностей в другие государства из-за высоких цен на энергоресурсы.