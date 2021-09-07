Европе предсказали сильные засухи

Учёные из Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана, а также специалисты компании Ouranos выяснили, что с 2080 по 2099 годы в Европе наступят сильные засухи. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Water.
Исследователи
В результате исследователи выяснили, что в Европе ожидается большое количество засух. Изменения в их частоте будут зависеть от региона. Летом засухи будут усиливаться, а зимой будут менее частыми. По мнению учёных, тенденция к учащению засух — более чем на 50% — будет наблюдаться в Альпах, во Франции, в Средиземноморье и на Иберийском полуострове.
Ранее сообщалось, что, согласно данным Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН число стихийных бедствий в мире увеличилось в пять раз за последние 50 лет из-за изменения климата. ВМО предрекла дальнейшее увеличение частоты и масштабов смертельных катаклизмов.