Европе предсказали сильные засухи

Учёные из Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана, а также специалисты компании Ouranos выяснили, что с 2080 по 2099 годы в Европе наступят сильные засухи. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Water.

Исследователи разделили Европу на восемь регионов с разным климатом — Британские острова, Скандинавию, Центральную Европу, Альпы, Восточную Европу, Францию, Средиземноморье и Иберийский полуостров. Учёные создали климатическую модель, с помощью которой рассчитали соотношения предсказываемого уровня осадков с 2080 по 2099 годы. В качестве нормы учитывались аналогичные показатели с 2001 по 2020 год.

В результате исследователи выяснили, что в Европе ожидается большое количество засух. Изменения в их частоте будут зависеть от региона. Летом засухи будут усиливаться, а зимой будут менее частыми. По мнению учёных, тенденция к учащению засух — более чем на 50% — будет наблюдаться в Альпах, во Франции, в Средиземноморье и на Иберийском полуострове.

Ранее сообщалось, что, согласно данным Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН число стихийных бедствий в мире увеличилось в пять раз за последние 50 лет из-за изменения климата. ВМО предрекла дальнейшее увеличение частоты и масштабов смертельных катаклизмов.