Энергоэксперт: Европу ждут самые высокие цены на газ в мире Энергоэксперт Юшков: в Европе будут самые высокие цены на газ в мире в течение следующих лет

Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

В Европе в течение зимы будут самые высокие в мире цены на газ, так как в регион поступает недостаточное количество ресурса, рассказал «Народным Новостям» энергоэксперт Игорь Юшков. По его словам, в последующие годы цены на СПГ также будут держаться на достаточно высоком уровне до тех пор, пока в регионе не снизится его потребление. Специалист уточнил, что высокие цены на газ приведут к проблемам для европейской экономики, например к закрытию производств.

Проблема европейцев заключается в том, что газа поступает мало, СПГ недостаточно. Из-за этого цены будут держаться на достаточно высоком уровне. Цены будут высокими пару лет точно, пока потребление не снизится до достаточного уровня. В следующие годы повторится история 2022 года, когда европейцы будут готовы платить много, у них будут самые высокие цены в мире на газ, — рассказал Юшков.

Энергоэксперт пояснил, что многое в Европе будет зависеть от погоды зимой — если она будет теплой, в европейских газовых хранилищах останется больше резервов, поэтому наполнить их к следующему сезону будет легче. Однако специалист подчеркнул, что точных прогнозов насчет ситуации в регионе дать нельзя.

Стоимость морских перевозок российской сырой нефти ранее начала стремительно расти, поскольку владельцы судов требуют больше денег из-за грядущих санкций Евросоюза, введение которых запланировано на 5 декабря. Отмечается, что те перевозчики, которые не подняли цены, попросту отказались везти российский ресурс. Тарифы на перевозки нефти после 5 декабря по маршрутам, пролегающим между Балтийским морем и Индией, могут составить около $15 млн ($20 за баррель). Отмечается, что ранее перевозки по этому маршруту составляли от $9 млн дo $11,5 млн.