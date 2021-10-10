Европе предрекли «кошмарную» зиму

Предстоящая зима станет кошмаром для Европы из-за аномальных морозов, дефицита энергоносителей и высоких цен на них. Об этом датский журналист Поуль Ларсен написал в статье, опубликованной изданием Jyllands-Posten.

Сибирские морозы охватили большую часть Центральной и Западной Европы <...>. Газовые запасы в Европе так и не пополнили <...>. Цены на энергию совершенно сошли с ума, и повсюду сообщают о введении «энергетических пайков» и спонтанных протестах по всему континенту, — описал он предполагаемую ситуацию.

По мнению журналиста, этот сценарий не выглядит совсем гипотетическим. В частности, аномальные холода уже отмечались в Европе в феврале 2018 года. Тогда их жертвами стали свыше ста человек.

Что касается газа, то с ростом цен на них Евросоюз уже столкнулся. По словам автора статьи, не исключено, что они поднимутся ещё, поскольку ситуация с запасами топлива остаётся тревожной. Европейские газохранилища заполнены только на 72%, что является самым низким показателем за последние 10 лет.

Ранее читатели немецкой газеты Die Zeit прокомментировали статью о газовом кризисе в Европе. Они не согласились с автором, обвинявшим в сложившейся ситуации Россию. По мнению читателей, для разрешения проблемы, возможно, потребуется строительство ещё двух газопроводов: «Северный поток — 3» и «Северный поток — 4». Они также отметили, что российская сторона тщательно соблюдает свои обязательства по поставкам топлива.