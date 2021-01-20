Европарламент потребовал остановить СП-2 из-за ареста Навального

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Евросоюз должен остановить строительство трубопровода «Северный поток — 2» и ввести санкции против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Европарламент потребует от ЕС таких действий.

Проект резолюции хотят поддержать фракции консерваторов, социал-демократов, членов партии «Зелёные» и либералы. Его рассмотрят 21 января. Санкции могут быть направлены против физических и юридических лиц, которые причастны к решению о задержании оппозиционера. Под санкции могут попасть российские олигархи, члены ближайшего окружения российского лидера Владимира Путина, а также «медиапропагандисты», сообщает Spiegel.

После российской атаки на Навального мы должны говорить и об энергетическом вопросе. Это самый мощный аргумент, который у нас есть, — заявил немецким журналистам глава фракции Европейской народной партии Манфред Вебер.

Он подчеркнул, что вопрос строительства «Северного потока — 2» является возможностью оказать дополнительное давление на Россию.

В тексте резолюции также прописано, что ЕС «не должен стать местом радушного приёма для российских богатств с неясным происхождением». Те, кто окажется в санкционном списке ЕС, не смогут въезжать в страны союза, также их активы в ЕС будут заморожены. Если резолюция будет принята, тогда санкции могут быть введены только решением всех 27 членов ЕС через механизмы Совета ЕС.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев призвал немцев не политизировать дело Навального. Он заявил, что немецкое правительство прекрасно знает причину задержания оппозиционера. Дипломат подчеркнул, что если на Западе это кому-то не нравится, то это не является проблемой российских правоохранительных органов, писал NEWS.ru.

Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан, на следующий день его арестовали на 30 суток. Во ФСИН пояснили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.