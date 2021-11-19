Европа осудила Россию за испытания противоспутникового оружия

Евросоюз решительно осуждает испытания противоспутникового оружия, проведённые Россией 15 ноября, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, слова которого приводит ТАСС. Он назвал действия Москвы актом безответственного поведения в космосе.

Евросоюз решительно осуждает проведение Российской Федерацией испытания кинетического противоспутникового оружия прямого взлёта против своего собственного спутника <...>, в результате которого он был уничтожен ракетой, как явный акт безответственного поведения в космическом пространстве, — утверждается в распространённом в Брюсселе документе.

Россия 15 ноября испытала систему космической обороны «Нудоль», находившейся в разработке НПО «Алмаз» более 10 лет. Минобороны доложило, что специальная ракета уничтожила старый советский спутник, который находился на земной орбите.

В Госдепартаменте США негативно отреагировали на запуск ракеты, так как, по мнению американских чиновников, тем самым была создана угроза безопасности экипажа Международной космической станции (МКС). В NASA заявили, что экипаж МКС был вынужден запираться в пристыкованных к станции космических кораблях из-за страха столкновения станции с обломками спутника.

В Минобороны РФ, отвечая на обвинения, сообщили, что испытание противоспутникового оружия не является причиной угрозы для МКС. Ведомство опубликовало видео, подтверждающее, что траектории станции и частей спутника не совпадают.