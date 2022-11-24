Европа договорилась прекратить совместные закупки российского газа В ЕС пришли к договоренности исключить российский газ из контрактов на совместные закупки

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Министры энергетики стран Евросоюза пришли к договоренности исключить российский газ из контрактов на совместные закупки. Объем последних в 2023 году, предположительно, составит не менее 15% объема газохранилищ государств — членов сообщества, или 13,5 млрд кубометров. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, распространенном по итогам состоявшейся 24 ноября неформальной встречи в Брюсселе, передает ТАСС.

В заявлении указано, что «новые правила создадут возможности для стран — участниц ЕС и их энергетических компаний приобретать газ совместно на глобальных рынках». Документ подчеркивает, что государства обязаны приобретать посредством механизма совместных закупок 15% всего газа, необходимого для заполнения хранилищ в 2023 году.

Страны-члены особо подчеркнули, что российский газ будет исключен из совместных закупок, — сказано в заявлении.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны Евросоюза потратили почти $105 млрд на закупку газа в преддверии зимы. Это в два раза больше, чем сумма, которую выделили на поставки оружия Украине. Авторы публикации считают, что в следующем году Евросоюз истратит еще больше денег на газ из-за того, что Россия может полностью прекратить поставки.

Отмечается, что в попытке заполнить газовые хранилища страны Европы брались за любые альтернативные России источники — от Норвегии до Объединенных Арабских Эмиратов. Газ им обходился по цене военного времени.