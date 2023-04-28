Еврокомиссия согласовала ограничения на экспорт в ЕС украинского зерна

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Еврокомиссия заключила соглашение с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией по вопросу поставок агропродукции с Украины, сообщил в Twitter исполнительный вице-президент комиссии по экономике и комиссар по торговле Валдис Домбровскис. По его словам, коллективное решение будет направлено на восстановление фермерского хозяйства в указанных регионах.

Мы приняли меры для решения проблем как фермеров в соседних странах ЕС, так и на Украине, — написал Домбровскис.

Кроме отмены односторонних мер, введенных странами в отношении украинской продукции, в документе также предусмотрены исключительные защитные меры для пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника. Дополнительно в соглашении предусмотрена поддержка в размере €100 млн для пострадавших фермеров в пяти перечисленных странах.

28 апреля стало известно, что ООН передала Турции дорожную карту по зерновой сделке. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Министр отметил, что в проекте организации присутствует описание сотрудничества с Турцией по оплате за российскую агропродукцию, а также варианты продления сделки.