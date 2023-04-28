ООН передала Турции «дорожную карту» по зерновой сделке

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ООН передала Турции «дорожную карту» по зерновой сделке, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу в интервью TRT Haber. Министр отметил, что в проекте Организации присутствует описание сотрудничества с Турцией по оплате за российскую агропродукцию, а также варианты продления сделки.

Генеральный секретарь ООН выступил с инициативой по дорожной карте зерновой сделки. Письмо с инициативой было направлено России и Украине. Аналогичное письмо получил президент Реджеп Тайип Эрдоган. «Дорожная карта» подразумевает различные предложения по продлению зерновой сделки, в том числе, экспорт российского аммиака с порта Одессы и сотрудничество с Турцией по вопросу оплаты за российскую агропродукцию, — сказал Чавушоглу.

28 апреля глава МИД Турции заявил, что условия зерновой сделки не выполняются в полном объеме. Он отметил, что обещанные России пункты договоренностей не осуществились. Чавушоглу добавил, что Турция продолжает переговоры с участниками сделки. По его словам, на повестке дня стоит вопрос посредничества турецких банков в осуществлении платежей за российское зерно и удобрения.

Представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что у зерновой сделки на данный момент не очень хорошие перспективы продления. Он заметил, что часть договоренностей по ней до сих пор не выполнена.