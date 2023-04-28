«Обещанное России не осуществилось»: в Турции оценили зерновую сделку Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что условия зерновой сделки не выполняются

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Мевлют Чавушоглу

Турция должна быть справедлива в том, что условия зерновой сделки не выполняются в полном объеме, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу в интервью газете Hürriyet. Он отметил, что обещанные России пункты договоренностей не осуществились. Чавушоглу добавил, что Турция продолжает переговоры с участниками сделки. По его словам, на повестке дня стоит вопрос посредничества турецких банков в осуществлении платежей за российское зерно и удобрения.

Мы ведем переговоры о продлении зерновой сделки. Вопрос должен быть решен и договоренности продлены. Сделка пока продлена русскими на 60 дней. Они хотят, чтобы их ожидания были оправданны. Пока мы можем сказать, что обещанное российской стороне не осуществилось, — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 марта заявил, что зерновая сделка будет продлена на 60 дней, а не на 120, потому что часть cделки, которую должен был выполнить Запад, не реализована. По его словам, продление зерновой cделки является жестом доброй воли со стороны России.

МИД РФ позже перечислил пять «системных» проблем, из-за которых существует риск приостановки зернового соглашения после 18 мая. В их число входит повторное подключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок техники для сельского хозяйства и запчастей к ней, снятие запрета на доступ в порты, восстановление работы российско-украинского аммиакопровода, а также разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.