«Перспективы не очень хорошие»: Песков о продлении зерновой сделки Песков заявил, что у зерновой сделки не очень хорошие перспективы

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У зерновой сделки на данный момент не очень хорошие перспективы продления, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он заметил, что часть договоренностей по сделке до сих пор не выполнена.

Перспективы продления зерновой сделки не очень хорошие, часть договоренностей до сих пор не выполнена, — сказал Песков.

28 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что условия зерновой сделки не выполняются в полном объеме. Он отметил, что обещанные России пункты договоренностей не осуществились. Чавушоглу добавил, что Турция продолжает переговоры с участниками сделки. По его словам, на повестке дня стоит вопрос посредничества турецких банков в осуществлении платежей за российское зерно и удобрения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 марта заявил, что зерновая сделка будет продлена на 60 дней, а не на 120, потому что часть cделки, которую должен был выполнить Запад, не реализована. По его словам, продление зерновой cделки является жестом доброй воли со стороны России.

МИД РФ позже перечислил пять системных проблем, из-за которых существует риск приостановки зернового соглашения после 18 мая.