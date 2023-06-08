Еврокомиссия признала, что в I квартиле 2023 года в зоне евро была выявлена рецессия, заявила в ходе брифинга представитель ЕК Верле Нютс. Она подчеркнула, что рецессия была неглубокой, и сейчас ситуация на рынке стабильно успешна.

Перерасчет с понижением уровня экономического роста в ряде стран ЕС привел к снижению роста в еврозоне до минус 0,1% в IV квартале 2022 года и I квартале 2023 года. Однако текущие данные свидетельствуют, что рецессия в зимние месяцы была неглубокой. Ситуация на рынке труда позитивная, что подтверждает экономическую устойчивость зоны евро, — сказала представитель ЕК.