Финансист рассказал о масштабах надвигающейся на Германию рецессии Финансист Разуваев заявил, что Германия потеряет 1-2% ВВП в рамках надвигающейся рецессии

Фото: CHROMORANGE / Annik Susemihl via Global Look Press

Бундестаг, парламент Германии

Вероятность наступления рецессии в Германии достаточно велика, об этом еще писали классики немецкой геополитики, заявил в разговоре с NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. Эксперт подчеркивает, что Германия потеряет максимум 1-2% ВВП, однако в масштабах всей экономики это много.

Острой рецессии в ФРГ не будет, максимум [ВВП потеряет] 1-2%, но в масштабах всей экономики это много, плюс немецкий спрос меньше, а от спроса в Германии зависит вся другая экономика еврозоны, — сказал он.

Разуваев подчеркивает, что Германия столкнется с серьезными экономическими проблемами, если одна из стран решит выйти из еврозоны.

Финансист отмечает, что Россия поставляла ФРГ энергоресурсы по нормальным рыночным ценам, с привязкой к нефти и нефтепродуктам, за счет чего немецкая экономика была в полном порядке.

Германия имеет то, что имеет после взрывов на «Северных потоках» и санкций против России, — резюмировал он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Германия скоро может надолго утратить свое политическое и экономическое лидерство в Европе. По его словам, это произойдет «на радость другим еврограндам» в лице Франции и Великобритании, что будет означать полный крах «политических имбецилов», которые говорили, что ФРГ легко проживет без России.