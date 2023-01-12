Еврокомиссия поддержала намерение Эстонии конфисковать российские активы Представитель Еврокомиссии назвал правильным намерение Эстонии конфисковать активы России

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) поддерживает намерение Эстонии приступить к конфискации российских финансовых активов, не дожидаясь других стран ЕС, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Кристиан Виганд. По его словам, которые приводит ТАСС, это намерение можно только приветствовать.

Хорошо, что отдельные страны ЕС начали двигаться в том направлении, — сообщил он.

Ранее сообщалось, что Эстония готовит юридический план ареста российских активов, его должны представить к концу января. По словам представителя Министерства иностранных дел Эстонии Михкеля Тамма, к этому сроку в Таллине намерены выполнить декабрьское поручение правительства. В Таллине рассчитывают обнародовать свой план к тому времени, когда Еврокомиссия разработает соглашение для всего Евросоюза о том, как распорядиться €300 млрд ($322 млрд) из резервов Центрального банка РФ.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что власти Эстонии хотят создать прецедент по конфискации активов, однако подобные действия будут абсолютно ничтожны и незаконны с точки зрения международного права. Представитель Кремля подчеркнул, что попытки конфисковать российские активы будут иметь последствия для любых стран, которые попытаются поддержать эту идею.