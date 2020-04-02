Еврокомиссар заявил, что ЕС избежит дефицита лекарств

Страны Европейского союза получат доступ к лекарствам, необходимым для лечения заражённых коронавирусом. Фармацевтические компании удваивают производство для решения проблемы нехватки медикаментов, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
В интервью радиостанции Inter экс-министр финансов Франции пояснил, что в ЕС предвидели вероятную напряжённость с поставками ряда лекарств, в частности тех, что необходимы для проведения интенсивной терапии.
Промышленные игроки удваивают производство, и я думаю, что мы сможем исправить ситуацию, — подчеркнул Бретон.
Ранее еврокомиссар сообщил о намерении Евросоюза закупать находящиеся в дефиците медицинские товары и оборудование в Китае и других странах, писал NEWS.ru.
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