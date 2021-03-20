Еврокомиссар сообщил, что ЕС не нуждается в вакцине "Спутник V"

https://static.news.ru/photo/05a678a6-18ee-11eb-96cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По его словам, в настоящее время в рамках объединения уже одобрены четыре препарата и их будет достаточно для формирования коллективного иммунитета.

По словам еврокомиссара, в настоящее время для объединения главное — не одобрение ещё одной вакцины, а массовое производство и применение уже сертифицированных препаратов.

Поскольку мы — континент, где больше всего одобренных медицинским регулятором вакцин — четыре, и мы ведем в сфере их производства, нам будет абсолютно не нужен «Спутник V»... и другие препараты. Необходимо, чтобы одобренные в ЕС вакцины производились массово и массово же применялись, — сказал Бретон в эфире TF1 .

Что касается «Спутника V», здесь еврокомиссар отметил, что приоритет отдаётся вакцинам, производимым на территории Европы, и указал на то, что Россия имеет «проблемы с производством».

Если им будет нужна помощь, поговорим об этом во втором полугодии, — сказал Бретон.

По его словам, с марта по июнь планируется поставить в страны Европы 300-350 миллионов доз вакцины от коронавируса. По мнению еврокомиссара, коллективного иммунитета ЕС сможет достичь к 14 июля.

Для применения в ЕС одобрены вакцины от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

В свою очередь, страны ЕС Венгрия и Словакия разрешили использовать на своей территории российскую вакцину «Спутник V».

Ранее сообщалось, что Италия стала первой страной в ЕС, заявившей о производстве «Спутника V» на своей территории. О достижении договорённостей сообщила Итало-российская торговая палата. По данным Российского фонда прямых инвестиций, контракт был подписан с Adienne Srl, дочерним предприятием швейцарской фармацевтической компании. Производство планируется начать в июле, а объём выпуска может достичь 10 млн доз в год. Об этом писал NEWS.ru.