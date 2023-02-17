Евродепутат накричал на коллег из-за «Северных потоков» Депутат ЕП Уоллес: ЕС проигнорировал причастность США к терактам на «Северных потоках»

Фото: europarl.europa.eu

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес перешел на крик во время речи о безнаказанности США за теракты на «Северных потоках». Видео со своим выступлением парламентарий опубликовал в Twitter. Он обвинил членов ЕП в игнорировании результатов расследования журналиста Сеймура Херша о возможной причастности Вашингтона к диверсии на энергетическую инфраструктуру Европы.

Это была преднамеренная террористическая атака на европейскую критическую инфраструктуру. Неужели ЕС стал настолько покорным империи США, что вы даже не можете спросить их, сделали ли они это. Вы — настоящее посмешище, — возмутился Уоллес.

Он напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после теракта осенью прошлого года пообещала ответить самым решительным образом на произошедшее.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее заявил, что в России никто не сомневается, что в подрыве «Северных потоков» виноваты США. Дипломат добавил, что российский МИД продолжит работу над тем, чтобы это не осталось без последствий для Вашингтона. Он назвал диверсию «возмутительной». По его словам, это был «террористический акт неслыханных масштабов». Он добавил, что Россия больше не будет анонсировать действия по ситуации с ЧП на «Северных потоках».

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов заявил, что Следственный комитет России может возбудить уголовное дело в отношении президента США Джо Байдена по статье о терроризме. В качестве свидетеля может быть привлечен журналист Сеймур Херш. Морозов также выразил надежду, что в Конгрессе США создадут комиссию по расследованию взрывов на «Северных потоках».