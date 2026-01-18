Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 19:03

«Это неприемлемо»: в Ирландии возмутились планами Трампа на Гренландию

Премьер-министр Ирландии Мартин назвал санкции Трампа неприемлемыми

Михол Мартин Михол Мартин Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин назвал неприемлемым введение Соединенными Штатами санкции в отношении несогласных по вопросу Гренландии. В эфире радиостанции RTE Radio он призвал к диалогу и выразил надежду, что Дания и Гренландия сохранят целостность и суверенитет.

Это экстраординарно. Это неприемлемо. У нас есть торговое соглашение с Соединенными Штатами… Любая торговая война, которая, по сути, приведет к подрыву этого соглашения и нанесет большой ущерб всему миру, нанесет ущерб Соединенным Штатам и Европе, — заявил Мартин.

Накануне, 17 января, американский лидер Дональд Трамп заявил о введении пошлин в размере 10% в отношении ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. В их числе — Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Финляндия и Нидерланды. Пошлины будут сняты после заключения сделки о полном и окончательном приобретении Гренландии.

Глава МИД Нидерландов Давид ван Вил заявил, что угрозы президента США являются шантажом. По его словам, союзники не должны поступать так друг с другом.

