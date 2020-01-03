https://static.news.ru/photo/894d14c4-2ee5-11ea-8e73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frauke Scholz/imageBROKER.com/Global Look Press

По мнению главы эстонского МИД Урмаса Рейнсалу, маловероятно, что в этом году Россия и Эстония подпишут новый пограничный договор.

Об этом министр сказал эстонскому радио Kuku в субботу. По его словам, российская сторона связывает продвижение договора с требованием отказа Эстонии от русофобской политики.

Но мы не проводим русофобской политики! Мы в этом вопросе не меняем сущности нашего независимого государства, — заявил Рейнсалу.

Ранее политики и эксперты назвали необдуманным шагом слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса, заявившего, что государственная граница с Россией должна соответствовать положениям Тартуского мирного договора 1920 года, писал NEWS.ru.

По мнению эстонских властей, Тартуский мирный договор, который был заключён между Эстонией и Советской Россией в 1920 году, всё ещё имеет юридическую силу. Согласно соглашению, Эстонская Республика тогда получила часть Ленинградской и Псковской областей. Однако в 1944 году эти территории были присоединены к РСФСР. Россия считает этот договор давно утратившим юридическую силу.