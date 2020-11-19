Эстония просит ввести санкции против компаний ЕС за поддержку Лукашенко

https://static.news.ru/photo/0f6561d2-2a72-11eb-a9cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cezary Kowalski/Global Look Press

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призывает ввести дополнительные санкции в отношении руководства Белоруссии и дополнить соответствующий список предприятиями Евросоюза, поддерживающими «режим» лидера республики Александра Лукашенко.

Нужно отреагировать на гибель 31-летнего Романа Бондаренко, лишившегося на прошлой неделе жизни из-за жёстких действий сил безопасности Белоруссии. Виновных в данной трагедии необходимо привлечь к ответственности, и мы призываем государства ЕС установить дополнительные санкции в отношении официальных лиц Беларуси. Предприятия, поддерживающие режим Лукашенко, следует добавить в санкционный список, — заявил дипломат во время неофициальных переговоров в режиме онлайн с главами МИД стран Евросоюза. Об этом пишет «Интерфакс».

Today at virtual #FAC I called on the EU to impose additional sanctions on Belarusian officials & add companies that support the Lukashenko regime to the #EU sanctions list. The pressure of authorities on peaceful protesters is becoming increasingly cruel & we need to act. — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) November 19, 2020

У 31-летнего минчанина возник конфликт с неизвестными людьми в масках на «площади перемен». Сообщалось, что они увезли его в неизвестном направлении вечером 11 ноября. Позже Бондаренко привезли в больницу с травмами из Центрального РУВД города. В милиции заявили, что он получил повреждения во время драки. Находящийся без сознания минчанин умер 12 ноября.

В СК Белоруссии заявили, что Бондаренко участвовал в потасовке с «агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими». Милиция обнаружила мужчину с признаками алкогольного опьянения и травмами. Его увезли в отделение, а потом вызвали туда скорую, говорится в сообщении. Проводится проверка.

В Белоруссии три с половиной месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. При этом силовики зачастую применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Как писал NEWS.ru, Евросоюз рассматривает возможность введения новых санкций против Белоруссии из-за гибели участника протестов Романа Бондаренко. Ранее ЕС уже ввёл санкции против 55 человек, которые считаются ответственными за насилие и запугивание в стране. Под ограничения также попал президент страны Александр Лукашенко.