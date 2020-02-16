https://static.news.ru/photo/bfaa84cc-50bc-11ea-a5da-fa163e074e61_660.jpg Керсти Кальюлайд Фото: Grzegorz Banaszak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки «твёрдо верят» в экономику Центральной и Восточной Европы, поэтому и приняли решение выделить региону $1 млрд на развитие проектов в сфере энергобезопасности, считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Глава МИД США Майк Помпео сказал в Мюнхене, что США планируют выделить на проекты «трёх морей» $1 млрд, что говорит об их твёрдой вере в экономику нашего региона, — цитирует политика агентство РИА Новости.

Президент напомнила, что государства Трёх морей занимает треть территории Евросоюза. Общее население стран — 105 миллионов человек, а совокупный ВВП, тем не менее, не дотягивает и до одной пятой части ВВП ЕС. В «Три моря» входят Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Литва, Латвия, Эстония, Хорватия, Австрия, Словения, Болгария и Румыния.

Как пояснила в Twitter представитель Госдепартамента США Морган Ортагус, выделяемые Америкой деньги помогут обеспечить «суверенитет, процветание и энергетическую независимость» европейских партнёров Соединённых Штатов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал РФ угрозой Европейскому союзу. По его словам, восточное пространство организовано одним игроком — Россией.