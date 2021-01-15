ЕСПЧ принял жалобу на отсутствие дела об отравлении Навального

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу политика Алексея Навального на отказ российских правоохранительных органов от возбуждения уголовного дела по факту его отравления.
ЕСПЧ коммуницировал обращение оппозиционера. Об этом сам политик
12 января ЕСПЧ коммуницировал нашу жалобу на отказ возбуждать уголовное дело по факту отправления, — рассказал он.
Коммуникация жалобы означает направление документа, поступившего в суд от Навального, в Россию для ознакомления и предоставления письменных замечаний другой стороны. После этой процедуры суд примет решение либо о дальнейшем рассмотрении жалобы, либо о её неприемлемости.
20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок». Сейчас он продолжает находиться в Германии, где проходит реабилитацию.
14 декабря Навальный рассказал, что за последние два года его несколько раз пыталась убить группа сотрудников ФСБ. Он опубликовал имена и фотографии этих людей. По его словам, в ведомстве работает секретная группа, в которую входят врачи и химики. Они не только совершили несколько покушений на жизнь самого оппозиционера, но и один раз чуть не убили его жену Юлию.
Накануне Навальный заявил, что вернётся в Россию 17 января 2021 года. Он добавил, что оказался в Германии не по своей воле. Команда политика уже создала в Facebook группу, где люди отмечают, что хотят встретить его в аэропорту. На данный момент отметку «Пойду» поставили больше двух тысяч человек, писал NEWS.ru.