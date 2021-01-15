ЕСПЧ принял жалобу на отсутствие дела об отравлении Навального

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу политика Алексея Навального на отказ российских правоохранительных органов от возбуждения уголовного дела по факту его отравления.

ЕСПЧ коммуницировал обращение оппозиционера. Об этом сам политик написал в Twitter.

12 января ЕСПЧ коммуницировал нашу жалобу на отказ возбуждать уголовное дело по факту отправления, — рассказал он.

Коммуникация жалобы означает направление документа, поступившего в суд от Навального, в Россию для ознакомления и предоставления письменных замечаний другой стороны. После этой процедуры суд примет решение либо о дальнейшем рассмотрении жалобы, либо о её неприемлемости.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок». Сейчас он продолжает находиться в Германии, где проходит реабилитацию.

14 декабря Навальный рассказал, что за последние два года его несколько раз пыталась убить группа сотрудников ФСБ. Он опубликовал имена и фотографии этих людей. По его словам, в ведомстве работает секретная группа, в которую входят врачи и химики. Они не только совершили несколько покушений на жизнь самого оппозиционера, но и один раз чуть не убили его жену Юлию.

Накануне Навальный заявил, что вернётся в Россию 17 января 2021 года. Он добавил, что оказался в Германии не по своей воле. Команда политика уже создала в Facebook группу, где люди отмечают, что хотят встретить его в аэропорту. На данный момент отметку «Пойду» поставили больше двух тысяч человек, писал NEWS.ru.