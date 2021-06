Эсминец США прибыл в Одессу для учений

Эсминец входит в состав Шестого флота США. Командование флота официально подтвердило учения совместно с украинскими ВМС.

BREAKING: @USNavy #USSRoss arrives in #Odesa #UKR to take part in #ExerciseSeaBreeze ! This is the 21st iteration of the exercise where +30 countries will join together for interoperability training in the #BlackSea ! #SB21 #SeaBreeze pic.twitter.com/CsbUQ9sWCs