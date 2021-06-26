Эсминец США прибыл в Одессу для учений

Американский ракетный эсминец USS Ross вошёл в порт Одессы. Корабль примет участие в ежегодных учениях Sea Breeze, сообщается на официальной странице манёвров в Twitter.

Эсминец входит в состав Шестого флота США. Командование флота официально подтвердило учения совместно с украинскими ВМС.

Всего в манёврах будут задействованы 32 боевых корабля из 32 стран и свыше пяти тысяч военнослужащих. Учения пройдут в Чёрном море с 28 июня по 10 июля.

Накануне американский эсминец вошёл в акваторию Чёрного моря. Российский флот взял его передвижения под контроль.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод РФ. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, после чего корабль покинул границы РФ.

Политолог Евгений Сатановский предположил, что таким образом Запад пытался прощупать Россию «на прочность». Он не исключил, что инцидент в Чёрном море может в итоге привести к войне, которую «по-любому выигрывать надо будет».