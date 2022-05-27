Ещё одна страна может отказаться от эмбарго на российскую нефть Bloomberg: французская EDF подрывает стремление ЕС отказаться от газа из России

Перебои в работе французской Electricite de France (EDF) могут сорвать планы Евросоюза по отказу от российского газа, сообщает Bloomberg. Предстоящей зимой крупнейшему поставщику дешёвой электроэнергии, возможно, самому придется импортировать АЭС у соседей, в частности, у Германии, которая сама на 40% зависела от российских энергоносителей.

Перебои в работе Electricite de France SA вызывают волнения на европейских энергетических рынках, угрожая сорвать план континента по отказу от российского газа, — говорится в публикации.

По словам соучредителя парижской энергетической компании Omnegy Николя Леклерка, «французская проблема» возникла в неподходящее время, потому что «всё европейское равновесие оказалось под угрозой».