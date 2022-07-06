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Еще пять британских министров подали в отставку из-за скандала с Джонсоном

Еще пять британских министров подали в отставку, в их числе министр промышленности Ли Роули, министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес, министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, министр департамента образования Алекс Бургарт и министр департамента жилищного строительства Нил О’Брайан, сообщает РИА Новости. Покинувшие посты политики призвали главу кабмина Бориса Джонсона последовать их примеру.

С глубоким сожалением мы уходим с постов членов правительства... По доброй воле, мы просим вас ради блага партии и страны уйти в отставку, — написали министры в коллективном письме.

Британские министры начали подавать в отставку после того, как на Даунинг-стрит признали, что Джонсон был в курсе о склонности экс-заместителя главы Консервативной партии Криса Пинчера к сексуальным домогательствам еще до назначения его на должность. При этом сам премьер-министр уверял, что не знает никаких подробностей.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что члены правящей Консервативной партии Великобритании начинают употреблять спиртное буквально с самого утра, отметив таким образом, что не только Пинчер, оказавшийся в эпицентре скандала из-за пьяного дебоша и сексуального домогательства, имеет «проблемы с алкоголем».