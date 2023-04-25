ЕС выделил Киеву еще €1,5 млрд в надежде на «важные реформы» ЕС выделил Украине €1,5 млрд в рамках макрофинансовой помощи

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Европейская комиссия в Брюсселе

Евросоюз выделил Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд, об этом на своей странице в Twitter написала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Брюссель продолжит помогать Киеву противостоять «агрессии России», поддерживать работу институтов и инфраструктуры и проводить «важные реформы».

Средства выделили в рамках программы макрофинансовой помощи на €18 млрд, которая была принята Европарламентом на 2023 год.

Сегодня мы предоставляем Украине еще €1,5 млрд в рамках нашего ежегодного пакета макрофинансовой помощи, — сообщила глава ЕК.

Предыдущий транш в размере €1,5 млрд выделили 21 марта. Замглавы ЕК Валдим Домбровскис, анонсируя 17 марта предстоящий перевод средств, заявил, что ЕС продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Большую часть средств макрофинансовой помощи на €18 млрд в 2023 году выделят Киеву в виде кредитов с льготным периодом на 10 лет с ежеквартальными выплатами. Предполагается, что общая сумма покроет около 50% дефицита бюджета Украины.

15 апреля США анонсировали выделение Украине $4,9 млрд, которые направят в сентябре через механизмы Всемирного банка, по оценке которого, всего для восстановления страны в течение 10 лет потребуется порядка $411 млрд. В Госдепе отмечали, что Вашингтон уже выделил Киеву $18 млрд бюджетной помощи.