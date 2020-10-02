ЕС вернётся к обсуждению реакции на инцидент с Навальным через две недели

https://static.news.ru/photo/50b609c6-04a6-11eb-9402-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: European Union/XinHua/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что страны-участницы Евросоюза через два недели вернутся к обсуждению реакции на инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным. К этому моменту будет готово заключение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Мы сейчас дождёмся доклада ОЗХО и затем через две недели ещё раз вернёмся к теме в Европейском совете, — заявила Меркель.

Она подчеркнула, что Европейский совет единогласно осудил попытку убийства. Применение химоружия является серьёзным нарушением международного права, передаёт ТАСС.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. По словам представителей Навального, вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, находившихся в его номере.

Ранее Алексей Навальный заявил, что не боится вернуться в Россию. Также оппозиционер полагает, что в его отравлении виноват лично Владимир Путин. В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал обвинения блогера в адрес президента РФ аморальными, писал NEWS.ru.