ЕС вернётся к обсуждению реакции на инцидент с Навальным через две недели

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что страны-участницы Евросоюза через два недели вернутся к обсуждению реакции на инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным. К этому моменту будет готово заключение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Мы сейчас дождёмся доклада ОЗХО и затем через две недели ещё раз вернёмся к теме в Европейском совете, — заявила Меркель.
Она подчеркнула, что Европейский совет единогласно осудил попытку убийства. Применение химоружия является серьёзным нарушением международного права,
20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. По словам представителей Навального, вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, находившихся в его номере.
Ранее Алексей Навальный заявил, что не боится вернуться в Россию. Также оппозиционер полагает, что в его отравлении виноват лично Владимир Путин. В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал обвинения блогера в адрес президента РФ аморальными, писал NEWS.ru.
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